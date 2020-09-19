Заморозки на почве и в воздухе ожидаются в Карелии

Синоптики предупредили о заморозках на территории Карелии в ночные и утренние часы.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики в понедельник, 21 сентября ожидается облачная погода с прояснениями.

В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в воздухе и на поверхности почвы местами заморозки.

Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8, местами до -2, днём +9…+14 градусов.

Ночью и утром 20 и 21 сентября местами по Карелии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.