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Зампрокурора Карелии посоветовал «считать до 100» для спасения от мошенников

Новости. Криминал
14:49, 29 Июня 2022
фото: © SEEDREAM / shutterstock

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Потенциальные жертвы дистанционных мошенников могут избежать проблем, если последуют совету заместителя прокурора Карелии Дмитрий Гарреса.

В интервью телеканалу «Сампо ТВ. 360» он рассказал о мошенниках, которые по телефону убеждают граждан добровольно переводить деньги на незнакомые банковские счета.

«Если вам поступает звонок, не важно, может быть, вам звонит человек, представляющийся сотрудником правоохранительных органов, сотрудником банка, просто положите трубку, посчитайте до 100, обдумайте все и перезвоните в полицию, перезвоните в свой банк. Родственникам, в конце концов. И автоматически вы убережете себя от этого хищения», — пояснил зампрокурора.

По данным ведомства, с начала года в Карелии было зарегистрировано 636 случаев дистанционного мошенничества, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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