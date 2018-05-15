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Новости. Происшествия
08:05, 15 Мая 2018

ЗАПАХ ГОРЯ: В Карелии пожар оставил семью пенсионеров без крыши над головой

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В Олонецком районе двое пенсионеров чудом успели выбежать из горящего дома. В огне пропало все.

Как сообщили в МЧС Карелии, 12 мая в 15.10 в поселке Рыпушкалица Олонецкого района сгорел 4-квартирный жилой дом. Причина и возможный виновник пожара устанавливаются. На пожаре никто не пострадал.

В то же время в паблике "Подслушано в Олонце" появилось обращение родных пенсионеров, которые написали, что пожилая пара чудом спаслась из огня, успев вынести только документы.

"Знаете, какой запах у горя? Горе пахнет гарью и дымом. Этот запах еще долго будет преследовать нашу семью... – написали родственники, оставшихся без дома пожилых людей, - 12 мая в Рыпушкалицах сгорел 4-квартирный жилой дом. Осталась стоять только печь. Постоянно в доме проживали только пенсионеры Назаровы. Из вспыхнувшего деревянного дома они успели вынести документы да пару фотоальбомов. В огне пропало всё нажитое за 35 лет совместной жизни: от детской одёжки до нового зимнего пальто, от бензопилы до стиральной машины, взятой в кредит меньше года назад, от игрушек, в которые играли 30 лет назад их дети, до любимого сервиза... Какое счастье (позволю себе так сказать), что пожар случился днем! Какое счастье, что маленькие внуки Назаровых были с нами, родителями, а не у бабушки с дедушкой в деревне! Какое счастье, что уцелела любимая кошка Масяня! Слава Богу, никто не пострадал!"

По словам родных, в первые минуты несчастья рядом оказались соседи, которые и приютили пенсионеров.

"Дом соседей напоминал штаб-квартиру: туда приходили узнавать последние новости о пожаре, туда приходили люди, чтобы выразить сочувствие, приносили вещи, деньги. Огромное спасибо всем, кто помог и помогает! Дай Бог вам здоровья и мира в семье! Только благодаря вашей помощи и поддержке пожилая пара не сдаётся и пытается начать жизнь с чистого листа", - рассказали дети пострадавшей от пожара семьи.

Как написано в сообщении, сейчас пенсионерам подыскивают жильё, в магазинах купили самое необходимое на первое время.

"Благодаря добрым людям у пенсионеров Назаровых есть одежда и кое-какая обувь. О мебели и других предметах быта будем думать, когда найдется крыша над головой. Возможно, снова придется обратиться за помощью. Единственное, в чем сейчас нуждаются погорельцы, это денежные средства. Их можно перечислить на счет Валентины Ивановны Назаровой в Сбербанке 63900225 9001614184", - обратились за помощью родные погорельцев.

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