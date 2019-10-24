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Новости. Общество
14:00, 24 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Запашный прокомментировал нападение медведя на дрессировщика в Карелии (ВИДЕО 18+)

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Российский дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что расстроен тем, что происходит в его профессии последнее время.

В этом Запашный признался, рассуждая о причинах  нападения медведя на дрессировщика из передвижного цирка в Олонце, пишет "Ридус". 

"Ничего не знаю про этот цирк, и фамилия дрессировщика мне неизвестна, что меня расстраивает. Это лишний раз говорит о том, что сейчас в профессии большое количество неизвестных людей, частников. Откуда они все берутся, мне неизвестно. Степень профессионализма этого дрессировщика на сегодняшний день мне тоже непонятна. Что я вижу на этом видео? Медведь большой, толстый, явно не под действием каких-то лекарств, как транслируют зоозащитники, что животные беззубые, без когтей. Это явно не так. Медведь хороший и активный. Нападения в профессии бывают. Если бы такого не происходило, наверное, дрессурой бы занимались все подряд и в каждом бы доме находился живой медведь", –пояснил Эдгар Запашный.

Известный дрессировщик отметил, что техника безопасности в этом передвижном цирке была соблюдена, медведь был в наморднике.

На вопрос о том, что если дрессировщик понимает свои риски, то зритель, сидящий в первых рядах, вовсе не думает о том, что животное может выйти из себя, Эдгард Запашный ответил:

"У людей есть риски, даже когда они переходят дорогу по пешеходному переходу. На родео иногда быки выпрыгивают в зрительный зал. И, наверное, зритель, приходя на выступление, понимает, что он смотрит живое искусство, и, наверное, он понимает, что и гимнаст может упасть, и булава у жонглера может отскочить и попасть кому-то по лбу, это случается везде. И в спорте копье прилетает в судей. Риски всегда есть, это надо понимать. Иначе нам в театр надо будет ходить в железных кольчугах, чтобы на нас реквизит не упал", - добавил артист.

Напомним, вечером 23 октября в соцсети "В помощь маме – Петрозаводск" было опубликовано видео, как в Олонце медведь во время циркового выступления напал на дрессировщика.

"Сегодня на выступлении цирка "Цирк Шапито Аншлаг" в Олонце показывали представление "Косолапый и садовая тачка", – написали очевидцы в соцсети. – Люди надеялись увидеть мимимишных розовых "Гамми", а на манеж вывели огромного гризли-терминатора, причем никак не оградив детей и взрослых от возможного нападения. А нападение произошло. Потапыч набросился на дрессировщика, повалил его на пол и стал грызть горло. Отогнать зверя удалось лишь ногами и болезненными разрядами электричества".

Следком Карелии проводит проверку.

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Комментарии

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новый
2019-10-24 14:36:57
Очень странно, что самобытные зрители не испытали стресс и не почувствовали моральный ущерб. Таких запашных дрессерунов рублем надо наказывать.
Гость
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