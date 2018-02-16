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Новости. Общество
07:25, 16 Февраля 2018

Заповедник "Кивач" оспорит решение суда о вырубке леса около ЛЭП

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В Карелии заповедник "Кивач обжалует в Верховном суде РК решение суда первой инстанции о вырубке леса для расчистки просеки вдоль ЛЭП.

"Как исполнить решение о проведении на территории заповедника сплошных рубок, судом не разъясняется. Закон у нас не предусматривает перенос растительных объектов. Мы будем обжаловать это решение в Верховном суде Карелии, в Верховном суде России", - цитирует ТАСС директора заповедника Сергея Кожевникова.

По его словам, просеку шириной 20 м по решению суда необходимо сделать под одной линии электропередачи, 40 метров - под другой. Сколько именно деревьев попадут под вырубку, пока не известно.

Как сообщалось ранее, городской суд Петрозаводска удовлетворил иск природоохранного прокурора о вырубках леса вдоль ЛЭП в заповеднике "Кивач".

Суд удовлетворил исковые требования карельского межрайонного природоохранного прокурора о возложении на МРСК Северо-Запада и государственный природный заповедник "Кивач" обязанность привести просеки линий электропередачи, расположенных на территории заповедника, в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Отмечается, что в ходе проведенной в 2017 году проверки были выявлены нарушения лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях, а также о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера.

Так, охранные зоны высоковольтных линий электропередачи в заповеднике содержатся в ненадлежащем состоянии, размеры просек не соответствуют требованиям действующего законодательства. Невыполнение мероприятий по прокладке и содержанию в просек вдоль и по периметру указанных ЛЭП не позволяет обеспечить безопасность.

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