Запрещены все массовые мероприятия в России

Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.