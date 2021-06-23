Запрет на остановку транспорта вводится еще на одном участке в центре Петрозаводска

На улице Шотмана с июля изменится схема движения транспорта.

По сообщению администрации столицы Карелии, 7 июля изменится схема движения транспорта в центре города. Запрет остановки от площади Гагарина по улице Шотмана продлят. Участок с ограничениями расширят от дома № 6А до дома № 8 (до знака парковки). Изменения призваны увеличить пропускную способность автодороги и снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД.

Напомним, с 20 июня участок одной из улиц полностью перекрыт из-за реконструкции улицы Куйбышева.