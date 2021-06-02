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Запуск комет из Петрозаводска до Сенной Губы откладывается

Новости. Общество
14:39, 03 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Минтранс Карелии не вводит в июне социальные рейсы водным транспортом по маршруту «Петрозаводск-Сенная Губа-Кижи» из-за отсутствия субсидирования.

Жители Заонежья пожаловались на очередную задержку открытия скоростной пассажирской линии судов на подводных крыльях по маршруту «Петрозаводск-Сенная Губа-Кижи». Деревни, располагающиеся на островах в окрестностях Кижи, остаются без связи с большой землей.

«Данная ситуация повторяется на протяжении последних нескольких лет», — пишут читатели «Столицы на Онего».

В Минтрансе Карелии нашему изданию сообщили, что важный социальный маршрут водным транспортом на Сенную Губу будет сохранен, но точной даты его открытия назвать не смогли.

«Решается вопрос по финансированию. Все зависит от поправок в бюджет. Пока средств на субсидирование нет. Очень надеемся, что в конце июня кометы по маршруту „Петрозаводск-Сенная Губа-Кижи“», — пояснили в Минтрансе республики.

Напомним, в прошлом году кометы из Петрозаводска в Сенную Губу пошли только 5 августа.

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Комментарии

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dimchik19725
2021-06-03 14:57:23
вертолёт же дешвле!
Гость
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