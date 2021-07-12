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12.07.2021 21:30

В Петрозаводске девушка зарезала мать сожителя, а потом сожгла квартиру с трупом

Новости. Криминал
14:12, 13 Июля 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Суд отправил 26-летнюю петрозаводчанку в колонию за жестокое убийство матери возлюбленного и поджог ее квартиры, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жительница Петрозаводска признана виновной в убийстве и поджоге квартиры.

Ранее мы писали, что 26-летняя петрозаводчанка в мае 2020 года во время пьяной ссоры с матерью своего сожителя избила ее до смерти. Осужденная била мать возлюбленного руками, ногами и различными предметами, а затем кухонным ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

Пытаясь замести следы, женщина накрыла труп одеялом и подожгла его, в результате загорелась вся квартира.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она должна будет выплатить компенсацию в размере 1 миллиона рублей отцу убитой. Материальный ущерб от пожара осужденная возместила добровольно.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
родитель
2021-07-13 14:43:11
А то тут комментаторы всё ноют, мол, измельчала современная женщина, и коня на скаку не остановит, и в горящую избу не войдёт! Ещё как остановит! А избу, если её понесёт, сама сожжёт!
Гость
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