Защита обжаловала арест главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева

Защита руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, обжаловала его арест.

Апелляционная жалоба направлена в Верховный суд республики, сообщил ТАСС адвокат Виктор Ануфриев.

28 июня Петрозаводский городской суд арестовал на два месяца 62-летнего правозащитника. "Арест обжалован, и я в апелляционной жалобе прошу заменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - сказал Ануфриев.

По его словам, материалы, которые предоставил следователь в городской суд Петрозаводска для заключения под стражу Дмитриева, не содержат бесспорных доказательств. По мнению защитника, арест является необоснованным. "Обоснованность подозрения в том, что он совершил, не установлена, я считаю, что обвинение ложное. Ранее 1,5 года шел суд, девочку допрашивали, и никаких показаний [против Юрия Дмитриева] она не давала", - отметил адвокат.

Дмитриева задержали в Карелии 27 июня. На следующий день стало известно, что на него завели новое уголовное дело. Петрозаводский городской суд арестовал историка на два месяца.

По версии следствия, с 2012 года по 2016 год Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери".

Дмитриев был арестован по делу о детской порнографии в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.

В апреле 2018 года судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца. В июне Верховный суд Карелии направил уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.