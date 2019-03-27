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Новости. Общество
14:07, 27 Марта 2019
фото: Столица на Онего

Защита обжаловала приговор экс-директору "лагеря смерти" в Карелии

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Защита обжаловала приговор экс-директору ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, которая получила 9,5 года колонии по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года.

Об этом в среду ТАСС сообщил адвокат Решетовой Александр Шишков.

"Апелляция подана сегодня, мы не согласны в целом с приговором суда, с тем, как суд дал оценку определенным обстоятельствам", - сказал собеседник агентства.

Петрозаводский городской суд 18 марта признал Решетову виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и приговорил к 9,5 года лишения свободы. Коме того, она должна выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере более 21 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сторона защиты также обжаловала приговор бывшему координатору лагеря Вадиму Виноградову, который получил 9,5 года колонии по той же статье, что и Решетова.

Следствием Решетовой и Виноградову было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено.

Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-27 14:40:14
Видимо у защитников нет своих детей, поэтому не могут понять каково родителям чьи дети утонули по халатности и бездушию взрослых. Приговор и без того внесен более чем мягкий.
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