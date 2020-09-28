Защитника осужденного за педофилию Дмитриева задержали у здания Верховного суда Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

У здания Верховного суда Карелии сотрудники полиции задержали историка из Санкт-Петербурга Анатолия Разумова после того, как он развернул плакат в поддержку исследователя сталинских репрессий Дмитриева, осужденного за педофилию.

Сегодня Верховный суд республики продолжил рассмотрение апелляционных жалоб на решение горсуда Петрозаводска по делу поисковика Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию на 3,5 года колонии строгого режима.

В связи с введенным в Карелии режимом повышенного готовности из-за пандемии коронавируса вход в здание суда запрещен, поэтому журналисты и группа поддержки Дмитриева находятся на улице.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, несколько минут назад сотрудники полиции задержали историка из Санкт-Петербурга Анатолия Разумова, который во время дачи интервью журналистам одного из СМИ развернул плакат в поддержку Дмитриева.

Данный поступок был расценен как пикет у здания суда, что запрещено законом.

По словам нашего корреспондента, историка Анатолия Разумова, участника из группы поддержки Дмитриева, увезли в полицию в отдел для административных задержанных на улице Калинина, 69 для выяснения всех обстоятельств. В качестве сопровождающей Разумова в полицию поехала защитник Марина Артамонова.

При задержании Разумов сказал своим единомышленникам, что вернется и продолжит давать интервью, а вместо плаката будет показывать книгу Дмитриева о Сандармохе.

"Когда я вернусь, я возьму книгу о Сандармохе, раз плакат нельзя было", – сказал Разумов.



© Валерий Поташов/Столица на Онего

Также после задержания Анатолия Разумова полицейские попросили пройти в служебный автомобиль и фотографа Игоря Подгорного, который снимал историка в момент показа плаката. Позже Подгорного отпустили.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.