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Защитника осужденного за педофилию Дмитриева задержали у здания Верховного суда Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
11:16, 29 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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У здания Верховного суда Карелии сотрудники полиции задержали историка из Санкт-Петербурга Анатолия Разумова после того, как он развернул плакат в поддержку исследователя сталинских репрессий Дмитриева, осужденного за педофилию.

Сегодня Верховный суд республики продолжил рассмотрение апелляционных жалоб на решение горсуда Петрозаводска по делу поисковика Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию на 3,5 года колонии строгого режима.

В связи с введенным в Карелии режимом повышенного готовности из-за пандемии коронавируса вход в здание суда запрещен, поэтому журналисты и группа поддержки Дмитриева находятся на улице.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, несколько минут назад сотрудники полиции задержали историка из Санкт-Петербурга Анатолия Разумова, который во время дачи интервью журналистам одного из СМИ развернул плакат в поддержку Дмитриева.

Данный поступок был расценен как пикет у здания суда, что запрещено законом.

По словам нашего корреспондента, историка Анатолия Разумова, участника из группы поддержки Дмитриева, увезли в полицию в отдел для административных задержанных на улице Калинина, 69 для выяснения всех обстоятельств. В качестве сопровождающей Разумова в полицию поехала защитник Марина Артамонова.

При задержании Разумов сказал своим единомышленникам, что вернется и продолжит давать интервью, а вместо плаката будет показывать книгу Дмитриева о Сандармохе.

"Когда я вернусь, я возьму книгу о Сандармохе, раз плакат нельзя было", – сказал Разумов.


© Валерий Поташов/Столица на Онего

Также после задержания Анатолия Разумова полицейские попросили пройти в служебный автомобиль и фотографа Игоря Подгорного, который снимал историка в момент показа плаката. Позже Подгорного отпустили.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-29 14:55:56
Насмешница, браво!!!
насмешница
2020-09-29 13:45:04
Оценивая масштаб трагедий российского прошлого, мы обычно считаем погибших. Но ведь для того, чтобы оценить масштаб влияния этих трагедий на психику будущих поколений, считать нужно не погибших, а — выживших.
Погибшие — погибли. Выжившие — стали нашими родителями и родителями наших родителей.
Выжившие — это овдовевшие, осиротевшие, потерявшие любимых, сосланные, раскулаченные, изгнанные из страны, убивавшие ради собственного спасения, ради идеи или ради побед, преданные и предавшие, разоренные, продавшие совесть, превращенных в палачей, пытанные и пытавшие, изнасилованные, изувеченные, ограбленные, вынужденные доносить, спившиеся от беспросветного горя, чувства вины или потерянной веры, униженные, прошедшие смертный голод, плен, оккупацию, лагеря.
Погибших — десятки миллионов. Выживших — сотни миллионов. Сотни миллионов тех, кто передал свой страх, свою боль, свое ощущение постоянной угрозы, исходящей от внешнего мира — детям, которые, в свою очередь, добавив к этой боли собственные страдания, передали этот страх нам.
Просто статистически сегодня в России — нет ни одной семьи, которая так или иначе не несла бы на себе тяжелейших последствий беспрецедентых по своим масштабам зверств, продолжавшийся в стране в течение столетия. (c)

Ну добавят еще одного старика и еще одного ребенка.
кир
2020-09-29 14:32:51
насмешница, на себя внимание обратите. Зачем ваши белые и пушистые предки (обобщенно) убили царскую семью, детей невиновных ни в чем. Потом сами друг друга миллионами поубивали. Это не репрессии. Это ваша внутренняя суть. Вы два раза в прошлом веке Россию ставили на грань катастрофы. Вы - либералы.
Инстинкт выживания сработал. Здесь нет правых и виноватых. А расплата потом пришла и всех коснулась. Вы подняли примитивного педофила как знамя.
Грош вам цене в базарный день
насмешница
2020-09-29 15:08:40
кир,

свободен
Koira
2020-09-29 14:56:22
кир, иди портчнки гене на киче стирай умник
Вася
2020-09-29 13:40:57
Вона за Лукашенко,всенародно избранного президента скока вышло,и Киркоров,и Соловьев,и теледоктора .
zanoza
2020-09-29 13:33:50
Трусливые устрашающие действия, только дискредитируют власть и имеют обратный эффект.
Вася
2020-09-29 13:48:08
zanoza, Ничего они не имеют эффект,Путин навсегда.
Koira
2020-09-29 13:30:03
Как же у портянок подгорает, за вашего гену никто не вышел))
Вася
2020-09-29 13:38:45
Koira, Скоро Нелидов выйдет.
stranger
2020-09-29 13:21:43
Было уже, реабилитировали, правда посмертно, ни в чём не повинных людей. Палачи на хороших харчях мало того , что выжили, дали обильное потомство. И никто за это не ответил, посему и страх, что придётся отвечать за содеянное. Так и в данном случае можно предположить: загубят, а потом скажут ошибка вышла, мы не причём. Причём, господа...
zanoza
2020-09-29 12:43:15
Тролли как всегда в бешенстве :)
ppppp
2020-09-29 12:11:03
вот бездельники! Разогнать всех, либо в обезьянник!
кир
2020-09-29 12:44:07
ppppp, так точно. Всё сопли жуют, бестолочи.
Leopol'd
2020-09-29 13:36:48
кир, отчего же? Иногда работают. Боднарчука, пару чиновников отработали. Так что иногда и делом заняты.
zanoza
2020-09-29 12:42:41
ppppp, а ты похоже уже в клетке, раз рычишь :)
zanoza
2020-09-29 12:09:34
И это наше якобы демократическое государство ? Давайте уже делать выводы и правильно голосовать пока нас совсем не задушили!
однозначно
2020-09-29 12:01:17
Разогнать это сборище бездельников и оштрафовать. Откуда только эти клоуны берутся. На подсосе у западных хозяев.
zanoza
2020-09-29 12:07:30
однозначно, ты ведь тоже на подсосе у жандармов.
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