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Защитники "Каменного бора" в Петрозаводске провели серию одиночных пикетов

Новости. Общество
16:42, 18 Июля 2020
фото: "Северо-Запад. МБХ медиа"
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В столице Карелии активисты вышли на Ключевское шоссе с плакатами, протестуя против вырубок в парке "Кеменный бор" и демонтажа памятного знака в честь погибшего в этих местах бойца Якова Степанова.

Жители Петрозаводска, вступающие против вырубки территории парка "Каменный бор", где планируется строительство детского сада, сегодня провели очередную акцию протеста. Несколько человек вышли с плакатами на Ключевское шоссе.

По словам одного из участников акции Виталия Флеганова, люди хотят видеть в этом месте парк, а детские сады нужно возводить около новостроек, сообщается в паблике "Северо-Запад. МБХ медиа".

"Эта территория по решению Верховного суда признана рекреационной. На этом основании строительство идет незаконно. Сейчас идут бюрократические трюки, которые позволяют оспорить решение суда и затягивать время. Строители это время используют для того, чтобы построить фундамент и сделать объект как недострой в Росреестре. Это известная схема. Я считаю, что это недопустимо", — рассказал корреспонденту Северо-Запад. МБХ медиа" Флеганов.

На месте несанкционированное акции побывала полиция. Но никто из защитников Камееного бора задержан не был.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку, но карельские чиновники заявили в ответ, что работы в районе Ключевского карьера будут продолжены, несмотря на протесты. В настоящее время горожане восстановили памятник на месте гибели Якова Степанова.

Горожане, выступающие в защиту парка "Каменный бор", добились признания незаконным перевода части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вика
2020-07-18 16:59:20
Теперь к СИЗО скоро придётся с плакатами приходить! Эти городские "профессионалы" подставили Президента Путина, прежде всего!
Ведь любое антинародное решение депутатов и администрации города, это потеря
авторитета В.В. !!! На нём всё и отражается!
тетка
2020-07-18 17:38:02
Вика, спите спокойно, ничего на нем не отразится, у него щит бронированный.
Гость
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