Сторонники и противники строительства детского сада в "Каменном бору" в Петрозаводске не договорились

Конфликт вокруг возведения нового дошкольного учреждения в районе Ключевского карьера не удалось разрешить на встрече, организованной для горожан администрацией Петрозаводска совместно с правительством Карелии.

Более часа сегодня длилась встреча в школе №3, на которой обсудили ситуацию со строительством детского сада в парке "Каменный бор". В актовом зале образовательного учреждения был аншлаг. Сторонники и противники садика имели возможность высказать свои аргументы и задать вопросы представителям администрации города, Министерства образования республики и депутатам карельского парламента.

Напомним, защитники парка воспрепятствовали попыткам строителей детского сада начать на стройплощадке земляные работы. Они встали на пути экскаватора и остановили строительную технику живым щитом. И, судя по их выступлениям, на встрече они не намерены отступать. Противники детского сада в районе Ключевского карьера считают, что здесь должна быть рекреационная зона. В случае строительства дошкольного учреждения, здесь будет небезопасно для малышей, поскольку рядом находится автомобильная трасса, железная дорога и обрыв.

Кроме того, некоторые защитники парка настаивают на исследовании данной территории с точки зрения событий начала Великой Отечественной войны. По их мнению, здесь могла проходить линия обороны города. Демонтаж из-за строительства дошкольного учреждения памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы, до сих пор вызывает негодование горожан. Хотя власти города уже не раз говорили о том, что вернут памятный знак после реконструкции на территорию, прилегающую к новому детскому саду.

Жители Ключевой, воспитывающие маленьких детей, наоборот, настаивают на строительстве дошкольного учреждения. Сегодня очереди в детский сад ждут более 750 юных жителей микрорайона. И по словам представителей Минобразования, Ключевая занимает третье место среди районов, где есть потребность в местах в дошкольных учреждениях. При этом последний садик здесь был построен в 1992 году.

Также родители заявили о необходимости возвести на Ключевой новую школу, поскольку дети вынуждены сегодня заниматься в две смены в существующих учреждениях.

Мамочки, выступающие на встрече, говорили о том, что состояние территории парка "Каменный бор" сегодня оставляет желать лучшего, с колясками там не погулять.

"Отдыхают в парке люди, которые просто там выпивают. А нам нужен садик и благоустроенная территория парка", - говорили молодые мамы.

Представители администрации города заверяли горожан, что проект нового садика дважды прошел экспертизу, учреждение будет полностью безопасно для детей.

По окончании встречи было проведено голосование. По подсчетам организаторов встречи, 57 человек высказались за строительство детского сада, 47 – против. Но результат встречи не удовлетворил участников мероприятия. И последнее слово взяла пресс-секретарь главы Карелии Артура Парфенчикова Марина Кабатюк.

"К сожалению, Артур Олегович не смог присутствовать на этой встрече. Он сегодня работает в Лахденпохье. Он знает об этой проблеме. Мы специально сюда пришли, зафиксировали все на камеру и все ему покажем. Мы слышали две позиции и понимаем, что эти позиции имеют место быть. Все правы. Каждый по-своему. Но мы будем искать компромисс. Думаю, что в ближайшее время Артур Олегович найдет возможность, чтобы встретиться с вами и обсудить конкретные предложения", - подытожила Марина Кабатюк.

Напомним, вырубка соснового бора в районе Ключевского карьера вызвала массовые протесты жителей Петрозаводска. На месте вырубки ранее планировалось благоустроить парк "Каменный бор", однако эта территории была отдана городскими властями под строительство детского сада.