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Засидевший гость отказался уходить и получил удар ножом в Карелии

Новости. Криминал
11:14, 03 Мая 2021
фото: © Архив ТАСС/EPA/ALI AL
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Суд вынес приговор жителю Питкярантского района Карелии, который ударил ножом своего гостя за то, что тот не захотел прекратить застолье.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По версии дознания, в конце января 2021 года подсудимый вместе со своим односельчанином распивал спиртные напитки у себя дома. Во время застолья между ними произошла ссора.

Хозяин жилья попросил приятеля покинуть квартиру, но тот не торопился выполнить просьбу. Тогда он взял нож и ударил гостя в голень. Пострадавший ушел, вызвал «скорую помощь» и его доставили в больницу.

Подсудимый получил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы.

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