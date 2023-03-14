Заслуженного артиста Карелии избили в Подмосковье (ФОТО)

На актера Георгия Николаева напали в подмосковном Раменском, когда он шел на электричку.

Как сообщили в театре «Творческая мастерская», на заслуженного артиста Карелии, члена Союза театральных деятелей России позавчера вечером напали в Раменском, когда он шел на электричку.



«Это было накануне его смены в Питере в «Великолепной пятерке» и на съемку, конечно, он не попал. Его сильно избили, забрали кошелек со всей наличкой и картами, сломали очки», - сообщили в театре.







Написано заявление в полицию. Отметим, в 2019 году артист уехал из Петрозаводска, чтобы работать в Московском областном театре юного зрителя, которым руководит Нонна Гришаева.