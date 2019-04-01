Застройщик предложил кардинально изменить зеленый центр Петрозаводска

Компания "Охта Групп", которая застраивает бывшую территорию ОТЗ в центре Петрозаводска, предложила проект реконструкции прибрежных зон реки Лососинки.

Проект "Берега" предусматривает создание "зеленого пояса" города, включающего пешеходный и велосипедный маршруты, которые будут идти вдоль набережной реки Лососинки и свяжут все основные достопримечательности города – от Речного вокзала до Губернаторского парка.

Маршрут будет начинаться с Французского пруда в районе улицы Правды, где предлагается реконструировать существующий фонтан, организовать лодочную станцию и площадку для проведения городских праздников, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.