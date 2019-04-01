Застройщик предложил кардинально изменить зеленый центр Петрозаводска

Новости по теме
Загрузка...
Компания "Охта Групп", которая застраивает бывшую территорию ОТЗ в центре Петрозаводска, предложила проект реконструкции прибрежных зон реки Лососинки.
Проект "Берега" предусматривает создание "зеленого пояса" города, включающего пешеходный и велосипедный маршруты, которые будут идти вдоль набережной реки Лососинки и свяжут все основные достопримечательности города – от Речного вокзала до Губернаторского парка.
Маршрут будет начинаться с Французского пруда в районе улицы Правды, где предлагается реконструировать существующий фонтан, организовать лодочную станцию и площадку для проведения городских праздников, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.03.2019, 19:40
31.03.2019, 20:40
31.03.2019, 12:58
28.03.2019, 20:20
29.03.2019, 21:30
26.03.2019, 09:21
Аналитика
Сегодня 09:27
Политкухня
Жители северных районов Карелии рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись.
29.03.2019 11:41
28.03.2019 14:24
28.03.2019 10:30
28.03.2019 09:36
Чтиво
Сегодня 13:46
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
29.03.2019 10:00
28.03.2019 15:19
28.03.2019 12:33
Медиа
29.03.2019 16:21
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии