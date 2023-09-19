Завершено расследование громкого уголовного дела о нападении на подростков в Петрозаводске

Ранее дело взял на контроль председатель Следкома России Александр Бастрыкин.

Следователи Петрозаводска завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, рассказали 20 сентября в пресс-службе Следкома Карелии.

Мужчину обвинили в хулиганстве.

Следствие обнаружило, что в августе 2023 года обвиняемый на спортплощадке по улице Энтузиастов в Петрозаводске, используя повод к конфликту с группой подростков из-за их громкого общения на улице, одного несовершеннолетнего ударил ногой, после чего тот упал и ударился головой об асфальт, 16-летнему подростку нанес удар кулаком в лицо, 18-летнего потерпевшего ударил в голову.

Инцидент очевидцы сняли на видео и выложили в Интернет.

В период следствия в отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники провели следственные действия, необходимые судебно-медицинские экспертизы, допросили свидетелей, собрали достаточную доказательственную базу. Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело подготовили к направлению в суд.

Как отметили в источнике, уголовное дело находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.