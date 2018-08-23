Завод по воспроизводству лосося решили построить в Машезеро

В министерстве сельского хозяйства и рыбного хозяйства Карелии обсудили проект строительства рыбоводного завода для воспроизводства лосося и других ценных видов рыб Онежского озера.

В совещании приняли участие начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Наталья Иванкова, врио руководителя Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Андрей Яковлев, начальник отдела капитального строительства и ремонта "Главрыбвод" Андрей Широбоков, а также директор карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Сергей Иванов.

Специалисты посетили площадку, предназначенную для постройки предприятия, расположенную в поселке Машезеро в Прионежском районе.

На сегодняшний день популяция онежского лосося представлена несколькими незначительными по количеству особей локальными стадами, обитающими в притоках озера. В бассейн Онежского озера производится выпуск всего лишь одного вида рыб – лосося озерного, выпускаемого в реку Шуя.

В связи с этим, специалисты вновь поднимают вопрос строительства в республике рыбоводного завода для поддержания биологического разнообразия и сохранения наиболее ценных видов рыб.