Здание Минэка Карелии отреставрируют как памятник архитектуры

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Власти Карелии решили провести ремонт и реставрацию объекта культурного наследия – административного здания в центре Петрозаводска.
Центр организации закупок Республики Карелия и мониторинга в сфере экономики объявил о проведении аукциона для выбора подрядной организации, которая разработает проектно-сметную документацию.
Планируется ремонт и реставрации трехтажного здания на пересечении улицы Андропова и проспекта Карла Маркса. Там размещаются министерство экономического развития, министерство природных ресурсов, администрация холдинга "Кареллеспром" и ряд других организаций, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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