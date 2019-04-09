Здание Минэка Карелии отреставрируют как памятник архитектуры

Власти Карелии решили провести ремонт и реставрацию объекта культурного наследия – административного здания в центре Петрозаводска.

Центр организации закупок Республики Карелия и мониторинга в сфере экономики объявил о проведении аукциона для выбора подрядной организации, которая разработает проектно-сметную документацию.

Планируется ремонт и реставрации трехтажного здания на пересечении улицы Андропова и проспекта Карла Маркса. Там размещаются министерство экономического развития, министерство природных ресурсов, администрация холдинга "Кареллеспром" и ряд других организаций, пишут "Вести Карелии".

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