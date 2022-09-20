Здоровье жителей районов Карелии берегут врачи из Монголии, Индии и Саудовской Аравии

Глава Минздрава Карелии рассказал о врачах из разных стран, работающих в республике.

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков в Международный день врача рассказал о специалистов с разных стран мира, которые трудятся в лечебных учреждениях Карелии, причем не только в Петрозаводске, но и в районах республики.

«Профессия врача действительно вне границ и национальностей. И у нас в Карелии работают врачи из разных стран — ближнего и дальнего зарубежья. Например, заведующий травмпунктом БСМП Мухамед Абдель Мохсен Харма родом из Палестины, участковый терапевт Муезерской участковой больницы Бердибек Шоимкулович Амонкулов — из Таджикистана, акушер-гинеколог Пудожской ЦРБ Эрэнцэнханд Баасанхорол — из Монголии, невролог Кемской ЦРБ Нассер Ал Дин Халид Ахмедович — из Ливии, уролог БСМП Артур Мендыгалиев — из Казахстана, заведующий первичным сосудистым отделением Беломорской ЦРБ невролог Мишра Камала Кант — из Индии, заведующий отделением лучевой диагностики врач-рентгенолог Сортавальской ЦРБ Аль-Кади Мухаммед Мустафа — из Саудовской Аравии, а акушер-гинеколог Сортавальской ЦРБ Гулзат Садыкова — из Кыргызстана», — перечислил специалистов глава Минздрава Карелии.

Михаил Охлопков напомнил, что сегодня, в первый понедельник октября, отмечается Международный день врача.

«Он учрежден ВОЗ и гуманитарной организацией „Врачи без границ“, специалисты которой оказывают медицинскую помощь по всему миру, в том числе в местах конфликтов и гуманитарных кризисов», — рассказал глава Минздрава.