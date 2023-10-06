Землячка из Карелии вошла в двадцатку лучших красавиц России

Девятнадцатилетняя Анфиса Попова из Беломорска вошла в двадцатку лучших на конкурсе красоты, куда поступило 85 тысяч заявок от девушек со всех уголков страны.

О том, что юная жительница Беломорска вошла в ТОП-20 красавиц на всероссийском состязании, стало известно из личного профиля карельской красавицы Анфисы Поповой в соцсети «ВКонтакте».

«Я вошла в ТОП-20 девушек „Мисс Россия — 2023“», — написала наша землячка.

Девушка поблагодарила всех за поддержку — друзей, родственников и близких людей.

«Я достойно представила свою республику и очень благодарна каждому, кто болел за меня», — написала на своей странице жительница Карелии и разместила видео с конкурса.

Ранее мы сообщали, что Анфиса Попова лидировала в онлайн-голосовании всероссийского конкурса.

Мы рассказывали о том, что девушка из небольшого городка на севере Карелии вошла в финал конкурса красоты.