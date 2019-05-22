Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:36, 22 Мая 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Зерно сомнительного происхождения завезли из Сибири в Карелию

Загрузка...

Фирма из Омска продала предприятию в Петрозаводске зерно с неправильно заполненными товаросопроводительными документами, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Карелии провели внеплановую выездную проверку. В ходе проверки были выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна".

Фирмой из Омска, ООО "ПКФ Фаворит", были проданы партии зерна предприятию в Петрозаводске: ячмень кормовой в количестве 7,88 тонны, овес кормовой в количестве 9,96 тонны, пшеница кормовая в количестве 41,920 тонны.

При этом в товаросопроводительном документе отсутствовали сведения о декларациях о соответствии партий зерна требованиям технического регламента Таможенного союза.

По факту выявленного нарушения в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела были переданы для рассмотрения по месту совершения правонарушения - в территориальное Управление Россельхознадзора по Омской области.

Управлением Россельхознадзора по Омской области ООО "ПКФ Фаворит" привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч руб.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2019, 13:49
Холод наступает на Карелию
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
20.05.2019, 13:13
ФОТО: Обнаружена машина, на которой сбили подростков под Петрозаводском
17.05.2019, 21:30
Ольга Серябкина показала прелести в пещере
18.05.2019, 21:30
Тарзан опубликовал снимок Наташи Королевой без макияжа

Аналитика

20.05.2019 13:27
Обществоведение
Телеграм в рост и в ширь 2
В Карелии наблюдается существенная динамика телеграм-пространства.
"Государство пытается контролировать память"
20.05.2019 11:46
Французский стиль – это доступно
20.05.2019 09:47
Валентина Евсеева: "Власть опасается "сюрпризов" в День Республики" 3
15.05.2019 11:09
"Если будет тепло и уютно, то проблемы мы решим" 2
15.05.2019 10:36
Вся аналитика

Чтиво

15.05.2019 10:57
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля" 7
07.05.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске
18.05.2019 16:14
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»