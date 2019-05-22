Зерно сомнительного происхождения завезли из Сибири в Карелию

Фирма из Омска продала предприятию в Петрозаводске зерно с неправильно заполненными товаросопроводительными документами, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Карелии провели внеплановую выездную проверку. В ходе проверки были выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна".

Фирмой из Омска, ООО "ПКФ Фаворит", были проданы партии зерна предприятию в Петрозаводске: ячмень кормовой в количестве 7,88 тонны, овес кормовой в количестве 9,96 тонны, пшеница кормовая в количестве 41,920 тонны.

При этом в товаросопроводительном документе отсутствовали сведения о декларациях о соответствии партий зерна требованиям технического регламента Таможенного союза.

По факту выявленного нарушения в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела были переданы для рассмотрения по месту совершения правонарушения - в территориальное Управление Россельхознадзора по Омской области.

Управлением Россельхознадзора по Омской области ООО "ПКФ Фаворит" привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч руб.