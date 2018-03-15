Жадный гость снял деньги с карты жительницы Петрозаводска

Излишне доверчивая женщина лишилась весьма крупной суммы.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию обратилась 54-летняя петрозаводчанка. Она просила помочь выяснить, куда исчезли с ее банковской карты 40 тысяч рублей.

Было установлено, что в один день через банкомат с карты потерпевшей были сняты сперва 25 тысяч рублей, а потом – 15 тысяч. Вскоре полицейские выяснили все обстоятельства преступления.

У потерпевшей были гости. Одному из них она передала банковскую карту для покупки необходимого к столу. Мужчина сходил в магазин, но узнав, что на счету имеются деньги, снял определенную сумму и вернулся в квартиру потерпевшей. Однако спустя некоторое время он решил повторить процедуру и снял оставшиеся деньги. После этого он отдал карту владелице.

В настоящее время 30-летний подозреваемый дал признательные показания и возместил часть похищенного. По факту присвоения возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса РФ.