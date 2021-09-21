Жаждущая бесплатной водки женщина дважды пошла на преступление в райцентре Карелии

В Кеми 52-летняя женщина два дня подряд пыталась вынести водку из магазина, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днем 27 сентября в охраняемом сетевом магазине Кеми сработала тревожная сигнализация. Группа задержания районного отдела вневедомственной охраны, прибыв на место, выяснила, что 52-летняя женщина пыталась пронести товар мимо кассы.

Днем ранее она же неудачно пронесла мимо кассы бутылку алкоголя, но была задержана и передана участковому уполномоченному полиции. После составления документов об административном правонарушении и профилактической беседы гражданка вновь пошла на дело.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушительницу и доставили в отделение полиции.