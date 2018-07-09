Ж/д переезд на выезде из Петрозаводска закроют в пятницу

Проезд автотранспорта через железнодорожный переезд 393 км станции Онежский будет закрыт 13 июля, сообщили в пресс-службе ОЖД.

В связи с проведением ремонтных работ проезд автотранспорта через железнодорожный переезд 393 км станции Онежский (автодорога Вознесенское шоссе – улица Птицефабрика) будет закрыт с 8:30 до 17:30 13 июля.

В экстренных случаях для машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны будет организован проезд через железнодорожный переезд по временному настилу.

Железнодорожники просят водителей автотранспортных средств быть внимательными при выборе маршрута следования и приносят извинения за временные неудобства.