Ж/д переезд на выезде из Петрозаводска закроют в пятницу

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Проезд автотранспорта через железнодорожный переезд 393 км станции Онежский будет закрыт 13 июля, сообщили в пресс-службе ОЖД.
В связи с проведением ремонтных работ проезд автотранспорта через железнодорожный переезд 393 км станции Онежский (автодорога Вознесенское шоссе – улица Птицефабрика) будет закрыт с 8:30 до 17:30 13 июля.
В экстренных случаях для машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны будет организован проезд через железнодорожный переезд по временному настилу.
Железнодорожники просят водителей автотранспортных средств быть внимательными при выборе маршрута следования и приносят извинения за временные неудобства.
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