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Ж/д переезды Петрозаводска оборудовали камерами

Новости. Общество
15:04, 28 Января 2020
фото: © Фотохроника ТАСС/Игорь Зотин
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Системами видеофиксации оборудовано 33 железнодорожных переезда Карелии, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Последние три комплекса установлены на участке Деревянка – Шуйская.

Специальные устройства работают на железнодорожных переездах в Сортавальском, Суоярвском, Медвежьегорском, Кондопожском, Прионежском, Пряжинском районах и в Петрозаводске.

Основанием для установки камер является интенсивность автомобильного и железнодорожного движения, аварийность участков.

Нарушение правил пересечения железнодорожного переезда (обгон, переезд сплошной или стоп-линии, остановка на переезде, проезд на красный свет) грозит лишением водительских прав на срок до 6 месяцев или штрафа до 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новые камеры фотовидеофиксации в Карелии теперь будут вычислять среднюю скорость. 

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