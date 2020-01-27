Ж/д переезды Петрозаводска оборудовали камерами

Системами видеофиксации оборудовано 33 железнодорожных переезда Карелии, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Последние три комплекса установлены на участке Деревянка – Шуйская.



Специальные устройства работают на железнодорожных переездах в Сортавальском, Суоярвском, Медвежьегорском, Кондопожском, Прионежском, Пряжинском районах и в Петрозаводске.



Основанием для установки камер является интенсивность автомобильного и железнодорожного движения, аварийность участков.



Нарушение правил пересечения железнодорожного переезда (обгон, переезд сплошной или стоп-линии, остановка на переезде, проезд на красный свет) грозит лишением водительских прав на срок до 6 месяцев или штрафа до 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новые камеры фотовидеофиксации в Карелии теперь будут вычислять среднюю скорость.