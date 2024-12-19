«Ждём Новый год»: жители Петрозаводска остались один на один с потопом

Петрозаводчанку пожаловались на управляющую компанию, оставившую их в залитой квартире.
Жители Петрозаводска пожаловались на работу управляющей компании, которая оставила их один на один с потопом накануне выходных.
«Ждём Новый год»: написали горожане в одном из местных пабликов, отметив, что обращения в управляющую компанию результатов не приносит.
На кадрах видно, что в нескольких местах с потолка в квартиру буквально льется вода.
«Пятница, все уже отдыхают. А мы сейчас будем бегать с ведрами», — констатировали горожане.
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