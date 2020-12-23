Желание автомобилистов "проскочить" перекресток привело к ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии столкнулись две иномарки на оживленном перекрестке.

ДТП с участием кроссовера "Mitsubishi ASX" и легкового автомобиля "Daewoo Nexia" произошло в Петрозаводске на пересечении улиц Калинина, Лыжная, Правды и Ключевского шоссе днем 23 декабря. Об этом информирует сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Nexia" выезжала на перекрёсток с улицы Калинина, двигаясь в прямом направлении в сторону Ключеского шоссе.

"Mitsubishi" выезжал с улицы Правды, двигаясь в прямом направлении в сторону улицы Лыжная.

"Судя по видео, оба участника ДТП выехали на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора", - говорится на сайте.

После аварии машины оказались повреждены. Жертв нет.

Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения компании "Sampo.ru".

Ранее сообщалось, что ГИБДД Карелии предупреждает водителей о сложных погодных условиях.