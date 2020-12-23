Желание автомобилистов "проскочить" перекресток привело к ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии столкнулись две иномарки на оживленном перекрестке.
ДТП с участием кроссовера "Mitsubishi ASX" и легкового автомобиля "Daewoo Nexia" произошло в Петрозаводске на пересечении улиц Калинина, Лыжная, Правды и Ключевского шоссе днем 23 декабря. Об этом информирует сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
"Nexia" выезжала на перекрёсток с улицы Калинина, двигаясь в прямом направлении в сторону Ключеского шоссе.
"Mitsubishi" выезжал с улицы Правды, двигаясь в прямом направлении в сторону улицы Лыжная.
"Судя по видео, оба участника ДТП выехали на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора", - говорится на сайте.
После аварии машины оказались повреждены. Жертв нет.
Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения компании "Sampo.ru".
Ранее сообщалось, что ГИБДД Карелии предупреждает водителей о сложных погодных условиях.
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