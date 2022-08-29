Желание поговорить по телефону толкнуло пьяного рецидивиста в Петрозаводске на преступление

В Петрозаводске грабитель, желавший позвонить, оставил прохожего без гаджета, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД Петрозаводска раскрыли грабеж мобильного телефона, принадлежащего 57-летнему горожанину.

В конце лета он обратился в полицию и сообщил, что стал жертвой преступления. Августовским вечером на улице к нему подошёл мужчина с признаками алкогольного опьянения и попросил позвонить. Получив отказ, незнакомец толкнул мужчину, отобрал гаджет и скрылся. Причинённый противоправными действиями ущерб составил 14 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 43-летний ранее судимый житель карельской столицы. В ходе обыска по месту его проживания стражи порядка обнаружили и изъяли похищенный мобильный телефон. Он будет возвращён законному владельцу.

В настоящее время в отношении подогреваемого возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Расследование продолжается.