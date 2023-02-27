Желание продать свою землю в Карелии побудило мурманчанина выплатить полумиллионный долг

Судебные приставы добились выплаты долгов по кредитам в отношении бывшего жителя Карелии.

В отделении судебных приставов по Кондопожскому району кредитными долгами мужчины на общую сумму 500 тысяч рублей.

Служители закона выяснили, что неплательщик безработный, находится в отпуске по уходу за ребенком. В Кондопожском районе он уже не живет, так как уехал в Мурманскую область.



Приставам удалось узнать, что в собственности у должника имеется земельный участок, расположенный в Кондопожском районе общей площадью 760 квадратных метров.



Тогда мужчине официально запретили совершать с наделом какие-либо регистрационные действия.



Поскольку неплательщик хотел продать свою собственность и уже нашел покупателя, он погасил свой долг в полном объеме, сообщили в УФССП Карелии.