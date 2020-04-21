Желавшая отведать финского сыра жительница Карелии наткнулась на мошенницу

В полицию Прионежского района обратилась 49-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Женщина нашла в одном из сообществ объявление о продаже финских товаров. Жительница Карелии хотела купить сыр. Оставив на странице паблика заявку о том, что желает прибрести его, женщина вскоре увидела сообщение от неизвестной.



Та объяснила, что именно она решает все вопросы по реализации товаров сообщества и уточнила, куда именно уроженке Прионежья следует перевести оплату за два килограмма сыра – более 3,6 тысячи рублей.



Женщина перевела деньги. А позже поняла, что стала жертвой мошенницы.

Полиция Карелии напоминает – в интернете крайне распространены мошенничества. Если у вас нет гарантий получения товара – не стоит соглашать на бесконтактные сделки.

Ранее интернет-мошенники извинились перед обманутым жителем Карелии, списав все на коронавирус.