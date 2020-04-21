890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии младенец выпал из коляски и умер
Сегодня 10:29
Эхо Сандармоха? 3
21.04.2020 16:07
Кто такой Головинкин?
21.04.2020 15:35
Медведи в Карелии вышли из зимней спячки 3
21.04.2020 14:12
Индекс самоизоляции в Петрозаводске оставляет желать лучшего 7
21.04.2020 14:47

Желавшая отведать финского сыра жительница Карелии наткнулась на мошенницу

Новости. Криминал
10:11, 22 Апреля 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В полицию Прионежского района обратилась 49-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Женщина нашла в одном из сообществ объявление о продаже финских товаров. Жительница Карелии хотела купить сыр. Оставив на странице паблика заявку о том, что желает прибрести его, женщина вскоре увидела сообщение от неизвестной.

Та объяснила, что именно она решает все вопросы по реализации товаров сообщества и уточнила, куда именно уроженке Прионежья следует перевести оплату за два килограмма сыра – более 3,6 тысячи рублей.

Женщина перевела деньги. А позже поняла, что стала жертвой мошенницы.

Полиция Карелии напоминает – в интернете крайне распространены мошенничества. Если у вас нет гарантий получения товара – не стоит соглашать на бесконтактные сделки.

Ранее интернет-мошенники извинились перед обманутым жителем Карелии, списав все на коронавирус.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-22 12:09:09
Покупатели финского сыра - это коллаборанты немецко-финских оккупантов. Их родственников. Забить в базу данных.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Аналитика

Сегодня 11:37
Обществоведение
Красивая жизнь Кайдалова
При обыске в особняке у бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова изъяли коллекцию дорогих швейцарских часов.
"Ни один больной коронавирусной инфекцией в Карелии не заразился от медика" 3
21.04.2020 21:14
Кто такой Головинкин?
21.04.2020 15:35
"В деревне лучше выживать, чем в городе" 2
20.04.2020 15:50
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2020 16:07
Личное мнение
Эхо Сандармоха? 3
Зачем Следственному комитету понадобились "рассекреченные материалы ФСБ" о финских лагерях в Карелии?
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 3
17.04.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»