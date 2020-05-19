Желавшая продать гараж петрозаводчанка влезла в долги

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 51-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.

Горожанка разместила объявление о продаже своего гаража за 200 тысяч рублей на двух торговых площадках в интернете. Вскоре ей позвонил незнакомый мужчина, который изъявил желание купить строение для нужд своей фирмы. Он предложил внести оплату и попросил владелицу сообщить реквизиты карты и коды из смс.

Спустя время потерпевшая обнаружила, что на ее имя был оформлен кредит почти на 400 тысяч рублей. Кроме этой суммы она собственноручно перевела аферистам более 100 тысяч рублей из личных сбережений.

Проводится проверка.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не сообщать посторонним лицам персональные данные.

Ранее петрозаводчанин добровольно перевел мошенникам около полумиллиона рублей.