Женщина-кассир в Карелии догнала грабителя и вырвала у него пакет с товарами

Мужчина применил насилие, но работница магазина не отдала награбленное, сообщили на сайте сортавальского суда.

Суд в Сортавале рассмотрел дело о грабеже в отношении местного жителя. Мужчина попытался совершить преступление в январе 2022 года, но потерпел неудачу.

Местный житель выложил набранные в сетевом магазине товары на ленту транспортера кассы, чтобы усыпить бдительность кассира. Когда женщина сказала ему общую сумму — около 2 тысяч рублей — покупатель сложил товары в пакет, а затем рванул к выходу.

Но продавец-кассир мгновенно оценила ситуацию, устремилась за грабителем и догнала его у выхода из зала. Женщина схватила пакет с товарами, потребовав вернуть их на место. Грабитель ударил женщину кулаком и скрылся, оставив товар.

Суд признал мужчину виновным в покушении на грабеж с применением насилия и назначил ему условное лишение свободы сроком на 2 года и таким же испытательным сроком.

Приговор не вступил в законную силу.