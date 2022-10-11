Женщина на иномарке снесла дорожный знак в Петрозаводске и сняла стресс алкоголем прямо на месте ДТП

В ГИБДД Петрозаводска напомнили водителям о запрете употребления алкоголя после ДТП, к которому причастен.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 12 ноября в 9.05 в районе дома №21 по набережной Варкауса 31-летняя женщина-водитель автомобиля Renault не справилась с управлением и совершила наезд на дорожный знак.

В результате ДТП автомобиль и стойка дорожного знака получили повреждения. Водитель нарушила требование ПДД не употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому она была причастна.

За употребление алкоголя до освидетельствования при ДТП в отношении женщины составлен протокол. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1.5 до 2 лет.

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел на тротуар и протаранил знак в Петрозаводске. ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения.