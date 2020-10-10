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Женщина полгода держала новорожденного ребенка в сумке в шкафу

Новости. Общество
19:40, 11 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель
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Малышка выжила только благодаря старшему брату, который тайком ее подкармливал.

Соседи и знакомые жительницы Карпинска, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу, рассказали, что не слышали подозрительных звуков из ее квартиры и не предполагали, что в семье появился еще один ребенок. Подробностями о жизни семьи они поделились с "Комсомольской правдой".

Знакомый россиянки рассказал, что она рассталась с мужем, с которым состояла в браке 10 лет, полгода назад. Официально развод они еще не оформили, но вместе не жили. Причиной их расставания могли стать угрозы и избиения с его стороны, считают знакомые с ситуацией люди. Некоторые из них утверждают, что мужчина знал о новорожденном, но не признал его.

Соседи отмечают, что не видели женщину с момента ее заселения в квартиру, встречали только сына женщины с одноклассником, который часто приходил к ним в гости. Одна из жительниц дома отметила, что обычно никакого шума из квартиры соседки не слышала. 

Ранее в октябре сообщалось, что подруги 37-летней матери во время застолья услышали детский плач и обнаружили младенца в истощенном состоянии в шкафу. Они обратились в полицию. Помимо младенца у женщины еще двое детей — 13-летний сын и 3-летняя дочь. Рожала россиянка не в роддоме, на учете по беременности не состояла. Знакомым, которые видели ее беременной, сказала, что ребенок умер. Все эти полгода она ходила на работу и исправно заботились о двух старших детях.
Новорожденная всю жизнь жила в шкафу в сумке. Родительница не кормила ее, она выжила благодаря старшему брату, который тайно подкармливал младенца.

Ранее семья на учете не состояла, жалоб от соседей не поступало. Полиция возбудила против матери дело по статье 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка"). Женщину отправили в психиатрическую больницу.

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