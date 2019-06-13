Женщина пострадала на пожаре в Карелии

На пожаре в Беломорске спасли 17 человек. Женщина отравилась угарным газом, сообщили в МЧС Карелии.

Пожар произошел 13 июня в 1.36 в Беломорске. Горел жилой дом.

Пожарные спасли 17 человек. Четверо (двое детей) из них были эвакуированы с помощью трехколенной лесницы.

Женщина отравилась угарным газом и была выведена на улицу с применением средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Площадь повреждения составила 18 кв м.

В 2.00 пожар ликвидировали.

Погибших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.