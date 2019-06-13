Женщина пострадала на пожаре в Карелии

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На пожаре в Беломорске спасли 17 человек. Женщина отравилась угарным газом, сообщили в МЧС Карелии.
Пожар произошел 13 июня в 1.36 в Беломорске. Горел жилой дом.
Пожарные спасли 17 человек. Четверо (двое детей) из них были эвакуированы с помощью трехколенной лесницы.
Женщина отравилась угарным газом и была выведена на улицу с применением средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Площадь повреждения составила 18 кв м.
В 2.00 пожар ликвидировали.
Погибших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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