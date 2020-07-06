Женщина пострадала при столкновении двух авто в Петрозаводске

Авария произошла утром 6 июля на пересечении проспекта Октябрьского и улицы Московской, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 7.50 43-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Logan, при выполнении левого поворота с Октябрьского проспекта на улицу Московскую не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем "ВАЗ-2112".

В результате происшествия пострадала 47-летняя пассажирка Renault. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мурманчане пострадали в ДТП на трассе в Карелии.