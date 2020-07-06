Женщина пострадала при столкновении двух авто в Петрозаводске

Авария произошла утром 6 июля на пересечении проспекта Октябрьского и улицы Московской, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 7.50 43-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Logan, при выполнении левого поворота с Октябрьского проспекта на улицу Московскую не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем "ВАЗ-2112".
В результате происшествия пострадала 47-летняя пассажирка Renault. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее мурманчане пострадали в ДТП на трассе в Карелии.
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