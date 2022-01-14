Женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

Авария с пострадавшей пассажиркой произошла на улице Парковой.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минушую пятницу, 14 января,в 13:00 на Высотном проезде (улица Парковая) в ДТП пострадала женщина.
Водитель, женщина 1952 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении машине «Лада Ларгус». В результате автомобили столкнулись.
В ДТП была травмирована пассажирка «Лады Ларгус». Женщине была оказана медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что лишь каждое десятое ДТП в Карелии произошло по вине пешеходов.
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