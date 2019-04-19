Женщина пыталась накормить жителей Карелии просроченными сосисками

Жительница Сортавалы продавала испортившиеся сосиски, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Во время проверки 25 марта в одной из несанкционированных торговых точек в Лахденпохье были обнаружены в продаже сардельки из мяса птицы в вакуумной упаковке. Товар продавала жительница Сортавалы.

При этом сардельки были произведены 14 января. Срок их годности составлял 30 суток, следовательно, он истек уже 14 февраля.

Продукция была снята с реализации.

Женщине дали штраф в размере 1 тысячи рублей.

