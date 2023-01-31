Женщина с маленьким ребенком из-за гонщика пострадала в ДТП на трассе в Карелии

В Питкярантском районе водитель выехал на «встречку» и устроил ДТП, в котором пострадали 4-летний ребенок и 37-летняя женщина.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 25 февраля в 18.40 в Питкярантском районе, на 325 км автодороги «Сортавала», водитель автомобиля Renault допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mini Cooper.

Травмированы пассажиры Mini Cooper - 4-летний мальчик и 37-летняя женщина.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.