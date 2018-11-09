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Новости. Криминал
13:36, 09 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Женщина убила пенсионеров-инвалидов в Карелии ради 260 тыс. рублей

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В Питкяранте 34-летняя женщина обвиняется в убийстве инвалидов, которые были родственниками.

По версии следствия, 5 ноября обвиняемая взяла нож и пришла в квартиру к 58-летнему мужчине и 55-летней женщине (между собой они были братом и сестрой), являющихся инвалидами. Она причинила обоим потерпевшим множественные ножевые ранения, чтобы похитить деньги.

От полученных телесных повреждений мужчина и женщина скончались на месте, а обвиняемая, похитив из квартиры денежные средства в сумме свыше 260 тысяч рублей, скрылась.

В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками уголовного розыска МВД, обвиняемая задержана, сообщили в Следкоме Карелии

В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-11-09 13:44:25
Опять сопли и слюни будут распускать, а вы кормить убийцу будете.
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