Женщина упала в реку в Петрозаводске

Спасатели достали женщину и передали медикам, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 30 октября, в парке "Ямка" в Лососинку упала женщина. В 16.24 спасатели прибыли на место, достали пострадавшую из реки.



После осмотра врачами скорой помощи женщину доставили в БСМП.