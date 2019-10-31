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Новости. Происшествия
09:28, 31 Октября 2019
фото: © Юрий Кузнецов / wikimapia.org

Женщина упала в реку в Петрозаводске

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Спасатели достали женщину и передали медикам, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 30 октября, в парке "Ямка" в Лососинку упала женщина. В 16.24 спасатели прибыли на место, достали пострадавшую из реки.

После осмотра врачами скорой помощи женщину доставили в БСМП.

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Комментарии

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zanoza
2019-10-31 11:05:50
Как же её угораздило упасть в реку? Явно была под шафэ :) Этот парк многих любителей спиртного располагает к их распитию на его терретории , видимо в этом и заключалось его "благоустройство".
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