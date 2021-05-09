Женщина устроила ДТП с пострадавшей на трассе в Карелии

Авария произошла на подъезде к МАПП «Вяртсиля», сообщили в Госавтоинспекции Карелии

В минувшую субботу, 8 мая, в 19:25 Сортавальский район, на подъезде к МАПП «Вяртсиля», автомобильной дороги А-121 "Сортавала" 44-летняя водитель автомобиля Chevrolet Niva не справилась с управлением и выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения в месте, где это запрещено. Chevrolet Niva столкнулась с автомобилем Chery.

В результате ДТП травмы получила 35-летняя водитель Chery. Пострадавшая доставлена в Сортавальскую ЦРБ, ей назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, в котором 80-летний водитель умер за рулем.