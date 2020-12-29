Женщина в Карелии по пьяни зарезала собственного сына

В Карелии будут судить жительницу Сегежи, убившую своего сына, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в конце октября 2020 года пьяная сегежанка, находясь дома, поссорилась со своим 39-летним сыном. Она напала на него с ножом. От нанесенных матерью ран мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее, в июле 2020 года эта же женщина в состоянии алкогольного опьянения позвонила в службу "112" и сообщила о якобы готовящемся взрыве в одном из населенных пунктов Сегежского района.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За данные преступления женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Карелии пьяная дама зарезала своего сожителя в разгар застолья.