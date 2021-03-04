Жительница Карелии поскользнулась и отсудила за это деньги

Сегежский суд взыскал компенсацию морального вреда с управляющей организации в пользу горожанки, пострадавшей из-за гололеда, сообщили на сайте судебной инстанции.

При подходе к магазину, расположенному в многоквартирном доме, женщина поскользнулась и упала, ударившись о поручни при входе на крыльцо, а потом о землю. В результате падения она получила травму головы и лица. Горожанка обратилась в суд с иском.

Суд признал надлежащим ответчиком управляющую организацию, которая не обеспечила содержание территории около дома, включая участок, где упала истец.

Решением суда с управляющей организации в пользу пострадавшей была взыскана компенсация морального вреда.