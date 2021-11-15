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Женщина, выпавшая с восьмого этажа, третий месяц лечится в БСМП Петрозаводска

Новости. Происшествия
15:38, 27 Декабря 2021
фото: © Максим Смирнов / ТАСС

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Петрозаводчанка, получившая серьезные травмы при падении с восьмого этажа, продолжает лечение в Больнице скорой медицинской помощи.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе БСМП, пациентка, получившая многочисленные травмы при падении с 8 этажа девятиэтажного дома, по-прежнему находится в больнице. После операции она проходит лечение.

«Надеемся, что с пациенткой все будет хорошо», — отметили в БСМП.

Напомним, трагедия произошла 20 октября в доме № 26а по улице Калинина. 47-летняя женщина упала с 8 этажа. Несмотря на многочисленные серьезные травмы, полученные при падении с высоты, женщина выжила и была госпитализирована.

В Следкоме Карелии сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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