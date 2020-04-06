Женщина вышла из такси в Петрозаводске с чужим телефоном

Петрозаводчанка заявила о краже мобильного телефона в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Горожанка забыла гаджет на заднем сидении такси. Но перевозчик ей сообщил, что ее имущество не находили. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили 53-летнюю подозреваемую. Женщина была следующей пассажиркой таксиста. Злоумышленница сделала перепрошивку и планировала сама пользоваться смартфоном.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Пудоже молодой человек, у которого не было телефона, украл гаджет у посетителя кафе.