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Женщина зарезала возлюбленного во время пьяной ссоры в Карелии

Новости. Криминал
07:25, 20 Января 2021
фото: pixabay
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Следственные органы Беломорска расследуют уголовное дело об убийстве – 56-летнюю женщину обвиняют в том, что она зарезала своего сожителя в результате ссоры.

Об этом сообщила пресс-служба карельского Следственного управления Следкома России.

По версии следствия, в январе 2021 года обвиняемая распивала спиртное у себя дома в селе Шуерецкое вместе со своим сожителем.

"В ходе застолья между женщиной и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая напала сожителя и причинила ему ножом колото-резаное ранение. В результате потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Обвиняемая арестована. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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