Женщине-наркодилеру из Петрозаводска отсрочили наказание из-за малолетнего ребенка

В Петрозаводске осудили мужчину и женщину за торговлю наркотиками и предоставление помещений для их потребления, сообщили на сайте городского суда.

В четверг, 23 января, Петрозаводский городской суд вынес приговор мужчине и женщине за совершение нескольких преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

Мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Злоумышленнице назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 60 тысяч рублей.

Женщине отсрочили реальное отбывание наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее суд в Петрозаводске отправил наркодилера в колонию на 10 лет.