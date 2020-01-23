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Женщине-наркодилеру из Петрозаводска отсрочили наказание из-за малолетнего ребенка

Новости. Криминал
09:41, 24 Января 2020
фото: ©ТАСС/Александра Мудрац
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В Петрозаводске осудили мужчину и женщину за торговлю наркотиками и предоставление помещений для их потребления, сообщили на сайте городского суда.

В четверг, 23 января, Петрозаводский городской суд вынес приговор мужчине и женщине за совершение нескольких преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

Мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Злоумышленнице назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 60 тысяч рублей. 

Женщине отсрочили реальное отбывание наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее суд в Петрозаводске отправил наркодилера в колонию на 10 лет.

 

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Комментарии

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кир
2020-01-24 12:02:17
А Бочкареву не посадили. Даже принудительных работ не назначили. Страна тотального вранья.
Гость
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